Уже с 5 января: мобильное приложение «Госуслуги» станет недоступно

Россияне столкнулись со сложностями при работе с приложением «Госуслуги». В первые дни нового года пользователи стали массово жаловаться в App Store, что не могут скачать и установить обновление себе на смартфон. Оказалось, что новая версия удобного госведомства недоступна.

Дело в том, что пользователи пытались установить «Госуслуги» на iPhone с операционными системами ниже iOS 14. И потерпели фиаско. Приложение больше недоступно для необновленных систем. Сервис делал оповещение об этом, предлагая людям установить обновления до 5 января, потому что старая версия приложения перестанет работать, сообщает сайт News.ru.