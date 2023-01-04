«Новогодняя ночь - 2023» на Первом канале стала самым востребованным музыкальным проектом завершившегося года

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Ю. Феклистов/ Первый канал

Названы самые популярные отдельные эфирные события в 2022 году, которые вышли в контексте празднования Нового года. И обращение президента РФ оказалось на первом месте. Зрители также наслаждались выступлениями артистов в рамках праздничного проекта.

Новый год собирает у экранов телевизоров семьи по всей стране. Холдинг ВГТРК провел анализ эфира на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет. Были названы три эфирных события, которые стали самыми  востребованными в завершившемся году.

Новогоднее обращение президента России на Первом канале заняло первую строчку самого популярного отдельного эфирного события 2022 года.

А на втором месте оказался проект «Новогодняя ночь на Первом». Для зритеолей выступали артисты: Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Слава, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Дима Билан, Полина Гагарина и другие селебрити. 

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А третье место занял «Голубой огонек на Шаболовке» на телеканале «Россия 1», сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным Mediascope.

Кроме того, отмечается, что первая часть «Новогодней ночи - 2023» на Первом канале стала самым востребованным музыкальным специальным проектом завершившегося года, на втором месте - первая часть «Голубого огонька на Шаболовке» на телеканале «Россия 1».

Глюкоза. Фото: Ю. Феклистов/ Первый канал

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