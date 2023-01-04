«Новогодняя ночь - 2023» на Первом канале стала самым востребованным музыкальным проектом завершившегося года

Новый год собирает у экранов телевизоров семьи по всей стране. Холдинг ВГТРК провел анализ эфира на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет. Были названы три эфирных события, которые стали самыми востребованными в завершившемся году.
Новогоднее обращение президента России на Первом канале заняло первую строчку самого популярного отдельного эфирного события 2022 года.
А на втором месте оказался проект «Новогодняя ночь на Первом». Для зритеолей выступали артисты: Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Слава, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Дима Билан, Полина Гагарина и другие селебрити.
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А третье место занял «Голубой огонек на Шаболовке» на телеканале «Россия 1», сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным Mediascope.
Кроме того, отмечается, что первая часть «Новогодней ночи - 2023» на Первом канале стала самым востребованным музыкальным специальным проектом завершившегося года, на втором месте - первая часть «Голубого огонька на Шаболовке» на телеканале «Россия 1».
Глюкоза. Фото: Ю. Феклистов/ Первый канал