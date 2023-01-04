Россиянам «оплатят» покупку новых автомобилей: кто получит деньги

В России с каждым годом увеличивается количество машин на дорогах. Однако в минувшем году стоимость автомобилей резко возросла. Теперь купить себе личный транспорт стало особенно сложно, так как это ударяет по карману. Однако в 2023 году российские власти приняли решение возобновить программу льготного автокредитования.
Благодаря такому решению, многие россияне получат деньги на покупку новой машины. Однако этой возможностью смогут воспользоваться лишь некоторые категории граждан.
«Государство обеспечит скидку на новый автомобиль в размере 20% от его стоимости, либо даже 25% для всех тех, кто проживает в Дальневосточном федеральном округе», – сообщает источник Konkurent.
Отмечается, что на эти цели в госбюджете уже заложили 5,1 миллиарда рублей. По словам эксперта, льготным кредитованием могут воспользоваться россияне, которые работают официально и воспитывают по меньшей мере одного ребенка в возрасте до 18 лет.
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А также на помощь в покупке автомобиля могут рассчитывать медики, учителя, военнослужащие, их семьи и служившие пенсионеры, а вместе с тем еще и все те, кто покупает новый автомобиль впервые.
Также есть еще один нюанс, который нужно знать. Эта льгота распространяется не на все автомобили, а только на покупку новых Lada, УАЗ, ГАЗ, китайских Haval, а также электромобиля Evolute липецкого завода «Моторинвест». Уточняется, что стоимость новой машины не должна превышать 2 миллиона рублей.