Россиянам «оплатят» покупку новых автомобилей: кто получит деньги

Благодаря такому решению, многие россияне получат деньги на покупку новой машины. Однако этой возможностью смогут воспользоваться лишь некоторые категории граждан.

«Государство обеспечит скидку на новый автомобиль в размере 20% от его стоимости, либо даже 25% для всех тех, кто проживает в Дальневосточном федеральном округе», – сообщает источник Konkurent.

Отмечается, что на эти цели в госбюджете уже заложили 5,1 миллиарда рублей. По словам эксперта, льготным кредитованием могут воспользоваться россияне, которые работают официально и воспитывают по меньшей мере одного ребенка в возрасте до 18 лет.

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