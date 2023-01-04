Деньги начнут мгновенно множиться: лучшие святочные ритуалы на привлечение богатства

Примечательно, что гадать на привлечение денег можно, начиная с ночи с 8 на 9 января и вплоть до Крещенского Сочельника. Об этом Вера предупредила сразу.

Она предложила гадание на горохе и грече. Для этого нужен пакет с сушеным целым горохом и пачка гречки. Их нужно смешать в металической миске и оставить на время. Уже потом необходимо ладошки положить на зерна и сформировать четкий вопрос, на который можно ответить «да» или «нет».

«Закройте глаза и левой рукой зачерпните пригоршню смеси так, чтобы она помещалась в закрытый кулак, а после высыпьте все на стол и посчитайте, сколько горошин и зерен гречки вам попалось. Если количество окажется четным, вас ждет благоприятный в денежном отношении год. Если нечетным – готовьтесь к тратам и денежным потерям», – пояснила Филиппова.

Также если в вашем горсти больше гороха, вас ждут щедрые подарки судьбы. А вот если гречи больше – удача придет с запозданием, денег в целом станет больше, но это будет сопряжено с риском.

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По словам эксперта Рождество 7 января в 2023 году совпадает с полнолунием. Поэтому Сочельник – наиболее удачный день, чтобы провести ритуал на привлечение денег. Для этого нужно найти 5 монет желтого цвета и разного достоинства. Будет еще лучше, если деньги будут из разных стран или даже коллекционными.

В Сочельник необходимо набрать теплую ванну и туда погрузить по одной монетке. Затем искупайтесь в этой воде. Эксперт отметила, что можно на 10 секунд погрузиться в воду с головой и ментально «впитать» высвободившуюся энергию. Нужно представить, как вы купаетесь в деньгах.

«Затем соберите монетки. Одну из них положите под матрас в кровати в области подушки. Вторую – в шкаф или отдел с нижним бельем, третью – на холодильник на кухне. Четвертую –под коврик в прихожей, а пятую – в бумажник. Эти монеты станут вашим денежным талисманом на весь 2023 год», – сказала Вера.

Она предупредила, что монетки нельзя убирать до следующего года и тогда вам будет сопутствовать богатство и удача, пишет журнал Marie Claire.