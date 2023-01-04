«Начнется борьба добра и зла»: кум Ванги раскрыл жуткое пророчество на 2023 год

Новый год ждали многие россияне и жители других стран. Так как 2021 и 2022 годы стали сложными как в финансовом плане, так и в других сферах, народ выражает надежду, что 2023 год принесет меньше невзгод и больше счастья. Однако российский прорицатель Сергей Косторной, который называет себя кумом Ванги, предупредил, что до марта мир ждут новые беды и кризисы.
Эксперт также обмолвился об конфликтах. По его словам, согласно славянскому календарю, сейчас заканчивается год Золоторогого Тура – бык разъярен в конце года и пойдет все на своем пути крушить.
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Косторной отметил, что был будет все крушить до 20 марта – до дня весеннего равноденствия. На смену ему придет Огнегривый Конь. С этого момента события в мире будут развиваться очень стремительно.
«На небе начнется борьба добра и зла, в 2023 году многие из правителей Европы будут свергнуты», – высказался кум Ванги.
В эфире программы «Пусть говорят» он рассказал, что возможно произойдет развал Евросоюза и НАТО, а вот часть санкций с России снимут.