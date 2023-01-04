«Начнется борьба добра и зла»: кум Ванги раскрыл жуткое пророчество на 2023 год

Эксперт также обмолвился об конфликтах. По его словам, согласно славянскому календарю, сейчас заканчивается год Золоторогого Тура – бык разъярен в конце года и пойдет все на своем пути крушить.

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Косторной отметил, что был будет все крушить до 20 марта – до дня весеннего равноденствия. На смену ему придет Огнегривый Конь. С этого момента события в мире будут развиваться очень стремительно.

«На небе начнется борьба добра и зла, в 2023 году многие из правителей Европы будут свергнуты», – высказался кум Ванги.

В эфире программы «Пусть говорят» он рассказал, что возможно произойдет развал Евросоюза и НАТО, а вот часть санкций с России снимут.