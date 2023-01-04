Во рту тает сразу: Роскачество обнаружило лучшее сливочное масло

Отмечается, что эксперты Роскачества признались, что с каждым годом количество фальсификата на магазинных полках становится все меньше, что не может не радовать.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако одним из лучших было признано сливочное масло торговой марки «Село Зеленое». В нем не было обнаружено опасных для здоровья компонентов, а также в нем отсутствуют антибиотики и пестициды. Лабораторные исследования доказали, что масло действительно сделано из сливок, в него не добавляли растительные жиры.

Эксперты подчеркнули, что даже жирность соответствует требованиям, а массовая доля влаги соответствует стандартам Роскачества. Сливки, из которых приготовлено масло – качественные, что очень важно при изготовлении масла. Об этом говорит показатель кислотности плазмы.