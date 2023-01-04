Во рту тает сразу: Роскачество обнаружило лучшее сливочное масло

Новый год завершился, но на в семьях готовят вкусные блюда каждый день. Редко блюда обходятся без такого ингредиента, как сливочное масло. Его добавляют в пюре, а также в макароны и салаты. На этот раз Роскачества провело исследования именно этого пищевого продукта. Были проверены 72 торговые марки, 4 из них получили самую высокую оценку.
Отмечается, что эксперты Роскачества признались, что с каждым годом количество фальсификата на магазинных полках становится все меньше, что не может не радовать.
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Однако одним из лучших было признано сливочное масло торговой марки «Село Зеленое». В нем не было обнаружено опасных для здоровья компонентов, а также в нем отсутствуют антибиотики и пестициды. Лабораторные исследования доказали, что масло действительно сделано из сливок, в него не добавляли растительные жиры.
Эксперты подчеркнули, что даже жирность соответствует требованиям, а массовая доля влаги соответствует стандартам Роскачества. Сливки, из которых приготовлено масло – качественные, что очень важно при изготовлении масла. Об этом говорит показатель кислотности плазмы.