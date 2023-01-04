Стал известен самый экономный парфюм с максимально стойким запахом: привкус Востока, родом из Франции

Стал известен самый экономный парфюм с максимально стойким запахом: привкус Востока, родом из Франции

Стал известен самый экономный парфюм со стойким запахом. Фото: Global Look Press

Такие духи изготавливают для сильных женщин.

Эксперты «МаркиКачества» назвали самый стойкий парфюм для женщин с максимально экономичным расходом. Благодаря этому качеству достаточно дорогие духи (около 7000 рублей – 50 мл) по итогу оказываются довольно экономичными.

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Речь идет о Montale Intense Cafe, которые имеют восточный аромат, а изготавливаются во Франции.

Эти духи подходят как для сильных и ярких женщин, так и для смелых чувственных мужчин, то есть имеют характер унисекс и могут использоваться парой.

Исследователи «МаркиКачества», заметили, что их вывод не является призывом к покупке, поскольку люди должны ориентироваться только на свои предпочтения и средства.

Источник: markakachestva.ru.

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