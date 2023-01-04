Стал известен самый экономный парфюм с максимально стойким запахом: привкус Востока, родом из Франции

Речь идет о Montale Intense Cafe, которые имеют восточный аромат, а изготавливаются во Франции.

Эти духи подходят как для сильных и ярких женщин, так и для смелых чувственных мужчин, то есть имеют характер унисекс и могут использоваться парой.

Исследователи «МаркиКачества», заметили, что их вывод не является призывом к покупке, поскольку люди должны ориентироваться только на свои предпочтения и средства.

Источник: markakachestva.ru.