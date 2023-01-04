Лекарства, продукты, детские товары подешевеют в России: создан список из 23 наименований – официально

Эксперт рассказал URA.RU, что на территории РФ снизят цены на детские товары, лекарства, молоко и молочные продукты, яйца, соль, сахар, маргарин, море и рыбопродукты, макароны, мука, крупы, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, овощи, фрукты, ягоды, растительное масло, продукты детского питания, а также на продукты диабетического питания. Всего объявлено 23 вида товаров.

Произойдет это из-за снижения в России на данные категории товаров НДС в 2023 году на 2-5%. Таким образом и сама продукция сможет подешеветь на сумму до 5%.