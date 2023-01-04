Сбербанк сообщил о закрытии: люди бегут в отделения снимать деньги

Сбербанк уведомил своих клиентов о том, что в праздничные новогодние дни его отделения работают по особому графику.
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В определенные дни отделения банка будут закрыты, на дежурстве останутся лишь отдельные офисы. Поэтому граждане, которым нужно снять наличные именно в кассах, поспешили в Сбер заранее.
Так 4-6 января открыты лишь часть офисов, график которых предусматривает работу в субботу. 7 января (суббота) отделения Сбербанка не функционируют за исключением дежурных офисов.
8 января (воскресенье) — открыты офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье. 9 января – Сбербанк работает в обычном режиме.
Источник: sberbank.ru.