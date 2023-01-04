Сбербанк сообщил о закрытии: люди бегут в отделения снимать деньги

В определенные дни отделения банка будут закрыты, на дежурстве останутся лишь отдельные офисы. Поэтому граждане, которым нужно снять наличные именно в кассах, поспешили в Сбер заранее.

Так 4-6 января открыты лишь часть офисов, график которых предусматривает работу в субботу. 7 января (суббота) отделения Сбербанка не функционируют за исключением дежурных офисов.

8 января (воскресенье) — открыты офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье. 9 января – Сбербанк работает в обычном режиме.

Источник: sberbank.ru.