84 846 рублей выдадут россиянам на поправку здоровья: выплата полагается от государства

Теперь, согласно новшеству, в рамках больничного билета соотечественники могут рассчитывать на выплаты в размере 2 736 рублей в день или же 84 846 рублей в месяц. Данная цифра является максимальной, однако она вполне возможна в нынешних реалиях.

По закону, россияне могут рассчитывать на стопроцентную компенсацию своей зарплаты в том случае, если они имеют трудовой стаж свыше 8 лет. Если стаж составляет от 5 до 8 лет, то можно рассчитывать на возмещение 80% зарплаты, а если менее 5 лет, то только на 60%.

Источник: akket.com.