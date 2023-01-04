Kitekat и Whiskas нет: эксперты назвали лучшие дешевые корма для кошек

Любопытно, что среди выделенных кормов не оказалось широко рекламируемых, вроде Kitekat и Whiskas. Кроме того, обозначенная продукция оказалась не такой уж дешевой, по крайней мере, явно дороже той, что мы упомянули выше.

На первое место эксперты поставили PURINA ONE за лучший состав среди эконом-кормов. На второе – корм «Наша Марка». На третье – «ТерраКот», на четвертое – Sheba Pleasure с курицей, на пятое – ProBalance Gourmet Diet с говядиной и ягненком.

Источник: markakachestva.ru.