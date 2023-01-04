Жалобы подействовали: россиянам сообщили о новых правилах в супермаркетах

Юрист Ирина Сивакова поделилась изменениями, которые коснулись взаимоотношений продавца и потребителя.
После жалоб в соответствующие органы покупатели добились уважительного отношения к себе со стороны администрации магазинов.
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Теперь предприниматели не могут продавать онлайн и офлайн один и тот же товар по разным ценам.
«Так, теперь предпринимателям нельзя будет запрещать покупать товар по той цене, которая указана на сайте магазина. Такое решение было принято судом после жалобы одного из россиян в Роспотребнадзор», – заявила эксперт.
Изменились правила возврата средств за подарочный сертификат.
«Так, один из магазинов отказался возвращать человеку деньги за сертификат, поскольку требовал не только паспорт гражданина, но и доказательство покупки сертификата, то есть чек. Однако суд постановил, что такое доказательство предоставлять не надо, поскольку это не товар», – заключили в primpress.ru.
Еще стало можно проходить мимо рамки, которая проверяет на кражу.
Напомним, ранее в Госдуме призвали запретить продажу энергетиков лицам до 18 лет.