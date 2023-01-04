Жалобы подействовали: россиянам сообщили о новых правилах в супермаркетах

Юрист Ирина Сивакова поделилась изменениями, которые коснулись взаимоотношений продавца и потребителя.

После жалоб в соответствующие органы покупатели добились уважительного отношения к себе со стороны администрации магазинов.

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Теперь предприниматели не могут продавать онлайн и офлайн один и тот же товар по разным ценам.