Эксперты назвали самый лучший стойкий парфюм на зиму: с нотками шоколада для женщин

Не секрет, что различные духи звучат на разных людях по-разному. На одних парфюм может быть хорош, а на других – не очень.

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Отличается аромат и от времени года его применения. Например, летом ощущаться вкусно, а зимой не очень. И наоборот.