Эксперты назвали самый лучший стойкий парфюм на зиму: с нотками шоколада для женщин

Эксперты назвали самый лучший стойкий парфюм на зиму: с нотками шоколада для женщин

Духи. Фото: Global Look Press

Такой аромат будет держаться с вами весь день.

Не секрет, что различные духи звучат на разных людях по-разному. На одних парфюм может быть хорош, а на других – не очень.

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Отличается аромат и от времени года его применения. Например, летом ощущаться вкусно, а зимой не очень. И наоборот.

Самый стойкий и идеально применимый для зимы женский парфюм определили эксперты «МаркиКачества». И это Tom Ford Black Orchid.

Он имеет нотки шоколада, которые подсознательно ассоциируются у людей с теплом и уютом, которых так не хватает зимой, поэтому вас в этом аромате будут воспринимать наиболее благоприятно. К тому же эти духи отлично держатся и экономно расходуются.

Отметим, что эксперты предупредили, что их анализ не является рекомендацией к покупке, приобретать парфюмерию нужно исходя исключительно из своих предпочтений и кошелька.

Источник: markakachestva.ru.

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