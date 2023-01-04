Эксперты назвали самый лучший стойкий парфюм на зиму: с нотками шоколада для женщин

Не секрет, что различные духи звучат на разных людях по-разному. На одних парфюм может быть хорош, а на других – не очень.
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Отличается аромат и от времени года его применения. Например, летом ощущаться вкусно, а зимой не очень. И наоборот.
Самый стойкий и идеально применимый для зимы женский парфюм определили эксперты «МаркиКачества». И это Tom Ford Black Orchid.
Он имеет нотки шоколада, которые подсознательно ассоциируются у людей с теплом и уютом, которых так не хватает зимой, поэтому вас в этом аромате будут воспринимать наиболее благоприятно. К тому же эти духи отлично держатся и экономно расходуются.
Отметим, что эксперты предупредили, что их анализ не является рекомендацией к покупке, приобретать парфюмерию нужно исходя исключительно из своих предпочтений и кошелька.
Источник: markakachestva.ru.