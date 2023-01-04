«Проблема не урегулирована»: в Госдуме призвали запретить продажу энергетиков лицам до 18 лет

Стало известно, что в Госдуме незамедлительно захотели ввести закон о запрете распространения энергетических напитков несовершеннолетним.
Депутат приравняла энергетики к психотропным веществам. И поэтому призвала отменить продажу энергетиков детям.
«Сегодня эта проблема не урегулирована, и это альтернатива и алкоголю, и наркотикам – это понимание у нас есть, особенно в отношении несовершеннолетних… Я думаю, что энергетики будут пользоваться большим спросом, поэтому нам надо незамедлительно вносить этот законопроект», – отметила Нина Останина.
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«Я сама разрабатываю такой законопроект и намереваюсь внести его сразу после праздничных дней. Абсолютно в точку, в строчку. Я думаю, что хорошо было бы объединиться… Я тоже пошла по пути запрета и наказания вплоть до уголовного как раз тем, кто занимается продажей энергетиков», – процитировали депутата ria.ru.
Напомним, ранее в Госдуме решили сделать проезд для школьников в автобусе бесплатным.