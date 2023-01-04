«Валюты Поднебесной»: специалист рассказал, что покупать взамен доллара и евро

Стало известно, какие иностранные деньги будет выгодно приобретать в этом году.
Эксперт посоветовал обратить внимание на юань и гонконгский доллар. И лучше открыть вклад или купить облигации российских корпораций с привязкой к перечисленным валютам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«При выборе объекта для вложения своих сбережений нужно обязательно соотносить перспективы и риски, и валютные инструменты также обладают данными характеристиками… Если оценивать инструмент в координатах «риск-доходность», то валюты Поднебесной (юань и гонконгский доллар – ред.) – оптимальный выбор», – заявил Зельцер.
Специалист акцентировал внимание на том, что товарооборот с Азией растет.
«Обороты торгов на Мосбирже данными валютами за последний год возросли на порядок, а юань уже ничем не уступает в ликвидности доллару США и евро», – добавил Зельцер в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее экономист поделился прогнозом изменения курса доллара на ближайшее время.