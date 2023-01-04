«Валюты Поднебесной»: специалист рассказал, что покупать взамен доллара и евро

Стало известно, какие иностранные деньги будет выгодно приобретать в этом году.

Эксперт посоветовал обратить внимание на юань и гонконгский доллар. И лучше открыть вклад или купить облигации российских корпораций с привязкой к перечисленным валютам.

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