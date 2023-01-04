Альтернативу Coca-Cola готовят на Кубани

Стало известно, что в России создадут полноценную замену Coca-Cola.
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что в начале этого года можно будет увидеть на прилавках магазинов первые партии «Кубанской колы».
«Уже запущено сиропное отделение и произведены первые партии продукции на основе сахара. Это кубанская кола, напитки со вкусом апельсина, лайма и лимона, а также лимонады с тремя вкусами. Первые партии продукции поступят в продажу в ближайшее время», – заявил Александр Руппель.
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«Ожидаемая производственная мощность предприятия – свыше 50 млн декалитров питьевой воды и напитков в год. Запуск производства позволил создать более 320 новых рабочих мест», – добавил Александр Руппель в беседе с tass.ru.
Напомним, ранее стало известно о марке твердого сыра, производитель которого завоевал народную любовь.