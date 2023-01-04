Планка обозначена: экономист рассказал, сколько будет стоить доллар к концу первой недели января

Специалист сделал прогноз курса доллара на наделю со второго по восьмое января 2023 года.

Экономист отметил, при предпосылках к росту иностранной валюты Банк России начнет оказывать давление.

Поэтому, по словам Остапковича, в ближайшее время доллар не станет больше 80 рублей.

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