Планка обозначена: экономист рассказал, сколько будет стоить доллар к концу первой недели января

Специалист сделал прогноз курса доллара на наделю со второго по восьмое января 2023 года.
Экономист отметил, при предпосылках к росту иностранной валюты Банк России начнет оказывать давление.
Поэтому, по словам Остапковича, в ближайшее время доллар не станет больше 80 рублей.
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«Снижение цен на нефтяные ресурсы, которое недавно началось, тоже повлияло. У нас относительная зависимость от цен на нефть, и, естественно, доллар укрепляется в таких случаях, а рубль падает», – заявил эксперт в m24.ru.
Напомним, ранее неработающим пенсионерам пообещали дополнительные выплаты.