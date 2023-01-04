Планка обозначена: экономист рассказал, сколько будет стоить доллар к концу первой недели января

Доллар

Доллар. Фото: Global Look Press 

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович поделился экспертным мнением.

Специалист сделал прогноз курса доллара на наделю со второго по восьмое января 2023 года.

Экономист отметил, при предпосылках к росту иностранной валюты Банк России начнет оказывать давление.

Поэтому, по словам Остапковича, в ближайшее время доллар не станет больше 80 рублей.

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«Снижение цен на нефтяные ресурсы, которое недавно началось, тоже повлияло. У нас относительная зависимость от цен на нефть, и, естественно, доллар укрепляется в таких случаях, а рубль падает», – заявил эксперт в m24.ru.

Напомним, ранее неработающим пенсионерам пообещали дополнительные выплаты.

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