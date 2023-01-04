Назван твердый сыр, который отметили званием «Марка №1 в России-2022»

Твердый сыр

Твердый сыр. Фото: Global Look Press

Этот товар можно найти в любом супермаркете по приемлемой цене.

Стало известно, какой твердый сыр выиграл в голосовании за звание «Марка №1 в России-2022».

Оказалось, по всем характеристикам сыр торговой марки Laplandia стал лучшим. Товар сделан из натуральных продуктов и отличается приятным вкусом. 

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К слову, производитель этого продукта считается народным. Так как в голосовании за лучший товар участвовали только потребители.

«Сыр Laplandia в популярных у россиян магазинах со скидкой можно найти по приемлемой цене – 200 граммов обойдутся в 150 рублей», – добавили в vnimanie.pro.

Напомним, ранее в Роскачестве назвали лучшее филе цыпленка-бройлера. 

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