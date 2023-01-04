Назван твердый сыр, который отметили званием «Марка №1 в России-2022»

Стало известно, какой твердый сыр выиграл в голосовании за звание «Марка №1 в России-2022».

Оказалось, по всем характеристикам сыр торговой марки Laplandia стал лучшим. Товар сделан из натуральных продуктов и отличается приятным вкусом.

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К слову, производитель этого продукта считается народным. Так как в голосовании за лучший товар участвовали только потребители.