Назван твердый сыр, который отметили званием «Марка №1 в России-2022»

Стало известно, какой твердый сыр выиграл в голосовании за звание «Марка №1 в России-2022».
Оказалось, по всем характеристикам сыр торговой марки Laplandia стал лучшим. Товар сделан из натуральных продуктов и отличается приятным вкусом.
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К слову, производитель этого продукта считается народным. Так как в голосовании за лучший товар участвовали только потребители.
«Сыр Laplandia в популярных у россиян магазинах со скидкой можно найти по приемлемой цене – 200 граммов обойдутся в 150 рублей», – добавили в vnimanie.pro.
Напомним, ранее в Роскачестве назвали лучшее филе цыпленка-бройлера.