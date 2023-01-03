Для наваристого бульона: Роскачество назвало лучшую курицу

В Роскачестве определили, какой торговый бренд курицы можно брать без опасения за свое здоровье.

У некоторых россиян есть страх, что в мясе цыплят-бройлеров содержатся антибиотики. Роскачество проверило ряд торговых марок и обнаружило безопасное куриное мясо для вкусного супа.

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Оказалось, среди 15 брендов мясо цыпленка-бройлера первого сорта торговой марки «Ярославский бройлер» стало лучшим. Об этом сообщили в rskrf.ru.