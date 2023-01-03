Опять вниз: рубль обрушился на первых торгах в новом году

Монеты номиналом в десять рублей

Монеты номиналом в десять рублей. Фото: Global Look Press

Российская валюта продемонстрировала снижение 3 января.

На первых в новом году торгах, которые провела Московская биржа, национальная российская валюта рубль демонстрировала устойчивое снижение. Пока тенденция к падению курса сохраняется.

Как следует из данных Московской биржи, рубль в первый торговый день года снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась до 71,14 рубля, китайская – до 10,11 рубля, европейская – до 74,8 рубля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

К закрытию торгов курс доллара вырос на 1,24 рубля, юаня — на 20 копеек, евро — на 50 копеек.

По материалам 1prime.ru.

Читайте также