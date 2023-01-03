Опять вниз: рубль обрушился на первых торгах в новом году

На первых в новом году торгах, которые провела Московская биржа, национальная российская валюта рубль демонстрировала устойчивое снижение. Пока тенденция к падению курса сохраняется.

Как следует из данных Московской биржи, рубль в первый торговый день года снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась до 71,14 рубля, китайская – до 10,11 рубля, европейская – до 74,8 рубля.

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