Новогодние праздники хотят сократить до трех дней: депутаты Госдумы сочли наш отдых слишком жирным

В Государственной думе предложили сократить новогодние праздники россиян до трех дней. С инициативой выступил депутат Максим Иванов, сообщает КП.

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Он заявил, что для полноценного отдыха после Нового года соотечественникам хватит и трех дней, а нынешние бесконечные каникулы даже тягостны для граждан.

«Надо чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально для того, чтобы было по три дня выходных», - сказал он.

Напомним, в этом году россияне отдыхают 9 дней на новогодних каникулах. На работу граждане РФ выходят 9 января.