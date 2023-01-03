Доллары? Евро? В какую валюту стоит вкладываться на самом деле, огласил аналитик

Россияне давно привыкли вкладывать свои деньги в иностранную валюту, пытаясь обезопасить сбережения. Однако последние тенденции относительно доллара и евро таковы, что и этот метод выглядит не самым безопасным.

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Вместе с тем, все большую силу и влияние на мировом рынке начинают обретать китайские юани. И именно на них предложил обратить внимание соотечественникам аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

По его мнению, пара из юаня и рубля имеет высокую корреляцию c парами доллара и рубля, а также евро и рубля.

Вместе с тем Федоров предупредил, что доля юаня в общем валютном портфеле не должна быть больше 20-25%. Эксперт полагает, что уже ближайшие месяцы юань повысится в своем курсе относительно российской валюты до 11,5-12 рублей.

Источник: News.ru.