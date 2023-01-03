Преподнесет ли доллар нам сюрприз: аналитик дал цифры на 2023 год – от 65 рублей

Курс доллара по отношению к отечественной валюте, согласно прогнозу главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, не должен преподнести сюрпризов.

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Рубль может немного снизить свои позиции, но обрушения не произойдет.

В 2023 году доллар будет торговаться в районе 70,1-73,3 рублей. Вероятны колебания от 65 рублей до 75 рублей, но среднегодовая стоимость доллара сохранится на уровне 70 рублей.

То есть доллар фактически останется на том уровне, что огласил Центробанк в настоящее время.

Главным образом на курсы валют в 2023 году будут влиять такие факторы, как геополитическая ситуация, разворот событий вокруг цен на нефть и расширение импорта.

Источник: iz.ru.