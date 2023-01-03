Названы самые стойкие духи в мире: держатся на теле долго, звучат красиво - женские

Созданные в 2004 году известным парфюмером Энтони Ли духи Versace Crystal Noir были признаны экспертами «МаркиКачества» самыми стойкими.

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Духи являются хитом продаж в Доме Версаче на протяжении многих лет, не теряя своей актуальности.

Одного пшика этого парфюма достаточно, чтобы весь день проходить под шлейфом его аромата. Поэтому высокая стойкость данных духов может вполне оправдаться со временем.

Исследователи также отметили чарующий восточный аромат парфюма, который они признали лучшим в рамках данной группы.

Источник: markakachestva.ru.