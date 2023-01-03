Плюс 8-41%: сколько теперь стоит алкоголь – по всей России смена ценников на водку и вино

С начала 2023 года в России повысили минимальную стоимость алкоголя из-за решения поднять акцизы Минфином РФ. Цель сего акта благая – дабы народ мог отличить дешевый паленый алкоголь от настоящего проверенного.

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В итоге по всей стране ценники меняются на вино, водку, бренди, коньяк и прочий товар с градусом.

Максимально решили повысить цену на игристое вино – сразу на 41%. В прошлом году напиток стоил от 169 рублей, теперь – от 239 рублей за пол-литра, сообщает издание КП.

Крепкие напитки подорожали на 8%. Водку продавали минимум за 269 рублей, теперь – за 281 рубль за пол-литра. Коньяк стоил 480 рублей, новая цена – 517 рублей. Бренди стоило 348 рублей, теперь – 375 рублей.