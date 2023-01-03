«Минимум два раза прийти»: изменились правила доставки пенсии

Пенсионеры

Пенсионеры. Фото: Global Look Press 

Доцент кафедры статистики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская поделилась экспертным мнением.

Стало известно, как поменяется процедура выдачи пенсии в 2023 году.

Специалист отметила, что раньше почтальоны разносили пенсию один раз в месяц. Если получающий выплату в этот день находился не дома, ему приходилось самостоятельно забирать пенсию в отделении «Почты России» или ждать следующего месяца.

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Однако в 2023 году такое правило больше не действует.

«Теперь почтальон, в случае отсутствия получателя пенсии дома, обязан еще как минимум два раза прийти к нему, заранее известив его о визите», – рассказала эксперт в беседе с 1prime.ru.

Напомним, ранее стало известно о надбавке к выплатам неработающих пенсионеров

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