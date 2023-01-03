«Минимум два раза прийти»: изменились правила доставки пенсии

Стало известно, как поменяется процедура выдачи пенсии в 2023 году.

Специалист отметила, что раньше почтальоны разносили пенсию один раз в месяц. Если получающий выплату в этот день находился не дома, ему приходилось самостоятельно забирать пенсию в отделении «Почты России» или ждать следующего месяца.

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Однако в 2023 году такое правило больше не действует.