«Минимум два раза прийти»: изменились правила доставки пенсии

Стало известно, как поменяется процедура выдачи пенсии в 2023 году.
Специалист отметила, что раньше почтальоны разносили пенсию один раз в месяц. Если получающий выплату в этот день находился не дома, ему приходилось самостоятельно забирать пенсию в отделении «Почты России» или ждать следующего месяца.
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Однако в 2023 году такое правило больше не действует.
«Теперь почтальон, в случае отсутствия получателя пенсии дома, обязан еще как минимум два раза прийти к нему, заранее известив его о визите», – рассказала эксперт в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее стало известно о надбавке к выплатам неработающих пенсионеров.