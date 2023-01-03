Меньше 50 рублей: курсу доллара дали сокрушительный прогноз на 2023 год

Центральный банк России на новогодние праздники установил официальный курс доллара в 70 рублей. Соотечественники гадают, что будет дальше с валютой, ведь она вела в последние недели себя очень нестабильно, то понижаясь, то поднимаясь в цене на торгах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Свой прогноз по курсу доллара на 2023 год дал директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

По его мнению, в начале наступившего года курс доллара повысится и будет колебаться в районе 73-75 рублей. Затем пойдет понижение до 67 рублей, ну а потом вновь последует рост еще более сильный, вплоть до 80 рублей. Это при существующих экономических и политических условиях.

Однако возможет и другой поворот. При условии, если Россия оперативно откажется от доллара в пользу юаней, то доллар может упасть в цене – до 45 рублей за единицу.

Источник: 1prime.ru.