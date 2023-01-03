Эксперт Роспотребнадзора рассказала, как правильно мыть кухню без вреда для здоровья

Стало известно, как нужно прибраться на кухне. Такой способ позволит избежать пищевого отравления.

Специалист Роспотребнадзора отметила, что в новогодние праздники люди чаще обычного собираются на кухне. Поэтому лучше проести влажную уборку в этой части дома.

«Начинать уборку следует с верхних шкафов, постепенно опускаясь вниз. Не используйте агрессивные средства, которые могут нанести вред поверхностям», – заявила Терешкова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».