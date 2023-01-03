Эксперт Роспотребнадзора рассказала, как правильно мыть кухню без вреда для здоровья

Стало известно, как нужно прибраться на кухне. Такой способ позволит избежать пищевого отравления.
Специалист Роспотребнадзора отметила, что в новогодние праздники люди чаще обычного собираются на кухне. Поэтому лучше проести влажную уборку в этой части дома.
«Начинать уборку следует с верхних шкафов, постепенно опускаясь вниз. Не используйте агрессивные средства, которые могут нанести вред поверхностям», – заявила Терешкова.
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«Холодильник также придется подвергнуть полной чистке при помощи средства для дезинфекции бытовой техники, вынимая полки и ниши», – добавила эксперт.
Кухонную посуду посоветовали мыть в воде температуры не ниже 45 градусов с использованием дезинфицирующего моющего средства для посуды. Не стоит мыть кухонную утварь губками и металлическими ершиками.
«Так как их качественная обработка невозможна, а частички металлической мочалки могут случайно попасть в готовые блюда. Пластмассовые ершики и щетки после окончания работы нужно очистить, промыть в горячей воде с добавлением моющих средств, а затем в проточной», – рассказали в ria.ru.