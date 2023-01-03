Эксперт Роспотребнадзора рассказала, как правильно мыть кухню без вреда для здоровья

Плита на кухне

Плита на кухне. Фото: Global Look Press 

Лаборант Института дезинфектологии ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Эрисмана» Роспотребнадзора Елизавета Терешкова поделилась полезными советами.

Стало известно, как нужно прибраться на кухне. Такой способ позволит избежать пищевого отравления.

Специалист Роспотребнадзора отметила, что в новогодние праздники люди чаще обычного собираются на кухне. Поэтому лучше проести влажную уборку в этой части дома.

«Начинать уборку следует с верхних шкафов, постепенно опускаясь вниз. Не используйте агрессивные средства, которые могут нанести вред поверхностям», – заявила Терешкова.

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«Холодильник также придется подвергнуть полной чистке при помощи средства для дезинфекции бытовой техники, вынимая полки и ниши», – добавила эксперт.

Кухонную посуду посоветовали мыть в воде температуры не ниже 45 градусов с использованием дезинфицирующего моющего средства для посуды. Не стоит мыть кухонную утварь губками и металлическими ершиками. 

«Так как их качественная обработка невозможна, а частички металлической мочалки могут случайно попасть в готовые блюда. Пластмассовые ершики и щетки после окончания работы нужно очистить, промыть в горячей воде с добавлением моющих средств, а затем в проточной», – рассказали в ria.ru.

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