Любителям кошек на заметку: как избавиться от зловония в квартире

Владельцам домашних животных рассказали, что сделать для устранения смрада от питомцев.

Существуют простые правила по уходу за кошками.

«Если хозяин держит племенное животное, предназначенное для вязки, то он должен обеспечить коту постоянный приток невест. Только тогда кот перестанет метить территорию и запах уйдет», – отметили в gorodche.ru.

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Еще можно убрать из рациона питомца рыбу. Так как это тоже влияет на запах кошки.