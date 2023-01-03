В Госдуме хотят сделать проезд для школьников в автобусе бесплатным

Стало известно, что депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать проезд для школьников в общественном транспорте бесплатным.
Речь идет о проезде в автобусе в зимнее время года. Так как зимой школьники подвергают риску свое здоровье при отсутствии возможности заплатить за проезд и передвигаться на транспорте.
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«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период», – процитировали депутата russian.rt.com.
Напомним, неработающим пенсионерам выплатят дополнительные средства уже с третьего января.