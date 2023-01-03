В Госдуме хотят сделать проезд для школьников в автобусе бесплатным

Стало известно, что депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать проезд для школьников в общественном транспорте бесплатным.

Речь идет о проезде в автобусе в зимнее время года. Так как зимой школьники подвергают риску свое здоровье при отсутствии возможности заплатить за проезд и передвигаться на транспорте.

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