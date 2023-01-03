По три тысячи рублей дополнительно: пенсионеров порадуют с третьего января

Неработающим пенсионерам с третьего января 2023 года начислят дополнительные выплаты.

Отметим, с первого января 2023 года начинает работу Социальный фонд. Он образован в результате слияния ПФР и ФСС. Новая организация займется выплатами пенсионерам. Об этом сообщили в ussurmedia.ru.

К слову, новая выплата полагается пенсионерам с доходом меньше прожиточного минимума в регионе их проживания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Также россиянам напомнили о приостановке выплаты в случае выхода пенсионера на работу. Исключение составляет надбавка к пенсии для детей-инвалидов, инвалидов с детства, обучающихся по очной форме по основным образовательным программам.