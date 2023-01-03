Загадайте немедленно!: Елена Мун поделилась астрологическим прогнозом на третье и четвертое января

Оказалось, не только в новогоднюю ночь можно загадывать желания. Астролог Елена Мун рекомендовала мечтать терьего и четвертого января.

Мун отметила, что в это время можно и нужно загадывать желание. Проговаривайте и создавайте благоприятный сценарий будущего у себя в голове. А еще лучше пишите свой желание на листе бумаги.

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Астролог подсказала капнуть эфирное масло на лист с желанием. А саму бумагу лучше не выбрасывать до исполнения заветной мечты. Об этом сообщили vnimanie.pro.