Начиная с весны 2023: россиян за рулем ожидают новые проверки на трезвость

Стало известно, что с первого марта проверка автомобилистов на трезвость будет проходить без понятых.
При этом процедура должна записываться на камеру. Фиксирование процесса освидетельствования станет альтернативой присутствия двух понятых.
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«Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха», – передали слова специалистов в ria.ru.
Напомним, ранее стало известно о непогашенных штрафах звезд.