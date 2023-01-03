Начиная с весны 2023: россиян за рулем ожидают новые проверки на трезвость

Стало известно, что с первого марта проверка автомобилистов на трезвость будет проходить без понятых.

При этом процедура должна записываться на камеру. Фиксирование процесса освидетельствования станет альтернативой присутствия двух понятых.

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