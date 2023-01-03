«Понемножку все пробовать»: диетолог поделилась советом по сохранению фигуры в праздники

Новогодний стол

Праздничный стол. Фото: Global Look Press 

Эксперт дала рекомендации по питанию в начале января.

Стало известно, как не раздобреть в новогодние праздники.

Диетолог Елена Соломатина отметила, что жесткое ограничение приведет к срыву. Поэтому голодать вдали от салатов в праздники не стоит. Можно есть все, но немного. А также не стоит забывать про активность даже в период застолья.

«Надо понемножку все пробовать, а не бездумно наедаться, надо стараться осознанно смаковать по чуть-чуть. Попробовали – и дальше танцы, лучше выйти на свежий воздух. Надо делать акцент не на еде, а на развлечениях», – отметила диетолог в беседе с lenta.ru.

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«Нельзя садиться за стол с чувством голода, иначе мы съедим очень много. Если этого не сделать, будет сильный жор, и будет сложно удержаться, чтобы не наесться калорийными продуктами», – заключила диетолог.

Напомним, ранее в Роскачестве назвали вкусное филе минтая.

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