В четыре раза: пенсионерам напомнили об индексации пенсий в 2023 году – названы важные даты

Российским пенсионерам напомнили о датах индексации пенсий в 2023-м году. Планируется, что индексироваться выплаты будут четыре раза.

С 1 января повышены страховые пенсии неработающим пенсионерам. Кроме этого, будет сделан перерасчет доплат к пенсиям на основе обновленных значений прожиточного минимума в регионах.

С 1 февраля вырастет сумма единовременных денежных выплат для льготников, пособие на погребение пенсионера, а также денежная стоимость набора соцуслуг.

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