В четыре раза: пенсионерам напомнили об индексации пенсий в 2023 году – названы важные даты

Российским пенсионерам напомнили о датах индексации пенсий в 2023-м году. Планируется, что индексироваться выплаты будут четыре раза.
С 1 января повышены страховые пенсии неработающим пенсионерам. Кроме этого, будет сделан перерасчет доплат к пенсиям на основе обновленных значений прожиточного минимума в регионах.
С 1 февраля вырастет сумма единовременных денежных выплат для льготников, пособие на погребение пенсионера, а также денежная стоимость набора соцуслуг.
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С 1 апреля будет сделан перерасчет суммы в рамках социального и государственного обеспечения.
На 1 августа запланирована индексация страховых пенсий работающим пенсионерам. Новая сумма выплат будет определяться на основе пенсионных коэффициентов за предшествующий год.
«Планируется, что в целом индексация пенсий по итогам года составит 4,8%. Таким образом, к концу 2023 года средний размер страховой пенсии должен составить 21 862 рубля. 7567 рублей — на таком уровне будет установлен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии», - отметил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По материалам 1prime.ru.