Пенсионного Фонда больше нет: чего ждать пенсионерам в 2023 году

Одна из главных новаций наступившего 2023 года - создание с первого января Социального фонда России. Он объединил в себе две структуры - Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Власти успокаивают настоящих и будущих пенсионеров, утверждая, что им переживать не за что. Это всего лишь формальность, все положенные выплаты сохраняются.

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