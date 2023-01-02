Пенсионного Фонда больше нет: чего ждать пенсионерам в 2023 году

Одна из главных новаций наступившего 2023 года - создание с первого января Социального фонда России. Он объединил в себе две структуры - Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
Власти успокаивают настоящих и будущих пенсионеров, утверждая, что им переживать не за что. Это всего лишь формальность, все положенные выплаты сохраняются.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Главная цель — повысить качество обслуживания граждан. То есть происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка», - отметил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По материалам 1prime.ru.