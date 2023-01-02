Аномальное тепло: в Москве побит температурный рекорд 2007 года

В Москве температура воздуха в полночь поднялась до плюс 6,2 градуса. Таким образом, был установлен новый рекорд для 2 января. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В начале минувшей ночи наблюдались аномально высокие температуры - в полночь на базовой метеостанции города, ВДНХ, термометры показали плюс 6,2 градуса, в час ночи было плюс 5,7 градуса, в 2 часа - плюс 4,1 градуса», - уточнил он.
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Предыдущий рекорд зафиксировали в 2007 году - тогда воздух прогрелся до плюс 3,6 градуса. В этот раз температура опустила ниже этого показателя только в три часа ночи, уточнил синоптик.