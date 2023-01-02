Пиво больше не купите по старой цене: алкоголь стал дороже по всей России – сколько теперь

По всей России с начала нового 2023 года поднялась минимальная стоимость всей алкогольной продукции. Как сообщает rbc.ru, в цене выросли не только водка, бренди, коньяк и вина, но и пиво, сидр.

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Произошло это из-за роста акцизов в соответствии с приказом Минфина РФ. Как пишет сайт, минимальный ценник на водку взлетел с 261 до 281 рублей, на коньяк — с 480 до 517 рублей, на бренди — с 348 до 375 рублей.

Игристые вина Минфин сразу увеличил в цене на 41%— с 169 до 239 рублей.