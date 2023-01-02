Самый стойкий и самый универсальный парфюм для женщин назвали эксперты: люди оборачиваются вслед

Эксперты «МаркиКачества» определили самые стойкие ароматы для женщин. Среди них самыми универсальными духами оказались BYREDO Pulp.

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Они не только подходят на самые различные случаи жизни (от простого выхода на работу до особенного свидания), но и относятся к группе унисекс. То есть данным парфюмом может пользоваться вполне успешно разнополая пара.

Кроме того, данный аромат оставляет сильный шлейф, то есть велик шанс, что за вами будут оборачиваться вслед. Парфюм имеет фруктово-цветочные нотки, включая персик, черную смородину, бергамот, кардамон, инжир.

Источник: markakachestva.ru.