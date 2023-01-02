Официальный кур доллара обнародован: люди рыдают, что не купили валюту раньше!

Центральный банк России установил до окончания новогодних каникул официальный курс доллара.

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Согласно данным финансового регулятора страны, валюта США сбавила свои позиции на 1,6 рубля — до 70,3375 рублей.

Курс Центробанк устанавливает согласно рыночным позициям валюты на Мосбирже. Эта цифра будет ориентиром для россиян вплоть до 9 января, пока не начнутся новые торги. А пока пользователи, которые не успели купить доллары за 65 рублей, кусают локти и рыдают от разочарования.

Источник: fontanka.ru.