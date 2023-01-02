6924 рублей перечислят пенсионерам за работу: деньги полагаются ежемесячно

За работу на Севере пенсионерам полагаются деньги ежемесячно. Речь идет о ежемесячном пособии в 6924 рублей.

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Деньги выплачивают пенсионерам с 50-55 лет, которые оставили свои рабочие места либо продолжили трудовую деятельность. Здесь сумма никак не меняется.

Также известно, что пенсионеры-северяне могут получать жилищную субсидию. Ее выдают тем гражданам, которые еще до 92 года начали работу на Севере, а также имеют стаж не менее 15 лет. Компенсация доступна и тем, у кого нет жилья в другом регионе, или он проживает в непригодных условиях. Такого рода компенсация составит 70-100% от стоимости жилья в другом регионе.

Источник: sportkp.ru.