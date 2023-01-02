Курс доллара будет поддержан: какие цифры покажет американская валюта в ближайшие дни – невероятно

Курс доллара будет поддержан: какие цифры покажет американская валюта в ближайшие дни – невероятно

Доллар. Фото: Global Look Press

Люди могут рассчитываться на определенную стабильность.

Центральный банк России установил курс доллара на новогодние каникулы на уровне 70,3375 рублей за единицу. Однако, что будет после праздников немало беспокоит соотечественников.

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Как полагает доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве РФ Виталий Пелешенко, особых колебаний от доллара в ближайшее время нам ждать не стоит. Доллар будет стоить примерно эти 70 рублей в январе, а все благодаря поддержке цен на нефть.

Стоимость черного золота из России, считает Пелешенко, будет повышаться, поэтому и рубль укрепится относительно доллара. Для многих эта новость, стоит заметить, выглядит невероятной.

Источник: «Свободная пресса».

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