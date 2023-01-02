Курс доллара будет поддержан: какие цифры покажет американская валюта в ближайшие дни – невероятно

Центральный банк России установил курс доллара на новогодние каникулы на уровне 70,3375 рублей за единицу. Однако, что будет после праздников немало беспокоит соотечественников.

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Как полагает доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве РФ Виталий Пелешенко, особых колебаний от доллара в ближайшее время нам ждать не стоит. Доллар будет стоить примерно эти 70 рублей в январе, а все благодаря поддержке цен на нефть.

Стоимость черного золота из России, считает Пелешенко, будет повышаться, поэтому и рубль укрепится относительно доллара. Для многих эта новость, стоит заметить, выглядит невероятной.

Источник: «Свободная пресса».