Один пшик – на весь день: как выглядит тройка самых стойких духов для женщин

Самые стойкие духи назвали эксперты «МаркиКачества», такой парфюм расходуется очень экономно. Чтобы аромат сохранялся весь день – достаточно одного пшика.

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Твердую позицию лидера заняли духи Versace Crystal Noir. Этот парфюм имеет яркий восточный аромат, который будет с вами на протяжении всего дня и запомнится вашему окружению.

Второе место заняли духи Montale Intense Cafe. Эксперты выделили данный парфюм за крайне экономное расходование. Достаточно минимума этих духов, чтобы окутаться их шлейфом надолго.

На третье место эксперты поставили Tom Ford Black Orchid. В настоящий момент эти духи особенно актуальны, поскольку лучше всего подходят к холодам. Зимой и осенью они звучат особенно прекрасно.

Источник: markakachestva.ru.