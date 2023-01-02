3300 рублей: российским пенсионерам дадут доплату в 2023 году – январь

Российским пенсионерам сообщили важное известие. Один раз в год они могут рассчитывать на помощь от государства. И если все документы в норме, то единовременная выплата поступит к ним на счет уже в январе.

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Речь идет о сумме в 3300 рублей, на которую могут рассчитывать пенсионеры, которые не использовали свое право на санитарно-курортное лечение в России.

На деньги могут рассчитывать ветераны, инвалиды, люди, пострадавшие от радиации, Герои России и СССР, кавалеры Ордена Славы и Ордена Трудовой Славы, а также герои Социалистического труда.

Отметим, что данные выплаты на территории РФ выплачивают второй год подряд.

Источник: sportkp.ru.