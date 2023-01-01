Одно пособие вместо пяти: какие выплаты положены на детей в 2023 году

Россиянам напомнили о важном нововведении с 2023 года. Отныне вместо пяти пособий будет существовать одно - детское.
Оно заменит ранее существовавшие выплаты - ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности; пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; ежемесячную выплату ребенка до достижения им возраста 3 лет; ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно; ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
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«Главный критерий — среднедушевой доход семьи не должен превышать величину регионального прожиточного минимума. Кроме того, будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: с учетом не только доходов семьи, но и имущества, и даже банковских вкладов. Введен критерий нулевого дохода: на пособие не смогут претендовать семьи, где трудоспособные граждане не работают без уважительной причины», - сказала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
Фатима Дзгоева отметила, что размер пособия дифференцирован. Базовая выплата составит 50% от детского прожиточного минимума в регионе. Если при этом среднедушевой доход семьи все равно не составит регионального прожиточного минимума на человека, выплату увеличат еще на 25%, и она составит 75 %. Если и этого будет недостаточно до минимальной отметки, то пособие составит 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.
По материалам 1prime.ru.