Одно пособие вместо пяти: какие выплаты положены на детей в 2023 году

«Главный критерий — среднедушевой доход семьи не должен превышать величину регионального прожиточного минимума. Кроме того, будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: с учетом не только доходов семьи, но и имущества, и даже банковских вкладов. Введен критерий нулевого дохода: на пособие не смогут претендовать семьи, где трудоспособные граждане не работают без уважительной причины», - сказала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Фатима Дзгоева отметила, что размер пособия дифференцирован. Базовая выплата составит 50% от детского прожиточного минимума в регионе. Если при этом среднедушевой доход семьи все равно не составит регионального прожиточного минимума на человека, выплату увеличат еще на 25%, и она составит 75 %. Если и этого будет недостаточно до минимальной отметки, то пособие составит 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

По материалам 1prime.ru.