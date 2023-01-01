Убрать следы праздника: эксперт рассказала, как улучшить внешний вид после новогодней ночи

Эксперт рассказала, как улучшить внешний вид после празднования Нового года. В этом случае помогут маски промышленного производства, легкий лимфодренажный массаж или массаж кусочками льда. Об этом рассказала главный врач Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова.

«Поэтому применение маски носит симптоматический характер и, конечно, не сможет "смыть" с лица все последствия веселья. Скорее немного освежит лицо, слегка уберет отечность. Лучше выбирать косметические маски для лица промышленного производства», - уточнила эксперт.

В состав маски промышленного производства входят самые разные компоненты - гиалуроновая кислота, глицерин, различные виды ароматических и цветочных масел. Они как раз-таки уменьшают отеки, нормализуют цвет, передает РИА Новости.

«Если избежать таких неприятных проявлений, как отечность, все же не удалось, можно улучшить внешний вид при помощи легкого лимфодренажного массажа, который поможет снять головную боль, расслабить мышцы, убрать отечность и значительно улучшить внешний вид. Массаж можно проводить и кусочками льда», - подчеркнула специалист.

Она также отметила, что в зависимости от типа кожи можно замораживать отвары разных трав.