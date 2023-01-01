Эксперт посоветовал лучшие места в Москве для прогулок в новогодние праздники

Москвовед и писатель Павел Гнилорыбов посоветовал жителям и гостям столицы интересные места города для прогулок в новогодние дни.

Насладиться морозной погодой эксперт посоветовал в столичных парках - прогуляться по красивой московской набережной в Филевском парке, изучить все уголки Нескучного сада с беседками и старинными мостами, покормить белок в Сокольниках.

«В снежном убранстве будут чудесно выглядеть Царицыно, Коломенское и особенно Кусково, где недавно закончили реставрацию Грота», - отметил собеседник «Мосленты».

Можно прогуляться и по Подмосковью, продолжил Гнилорыбов. Он рекомендовал к посещению в первые дни января парки Малевича и «Раздолье» в Одинцовском округе, старинные города Серпухов, Звенигород, Сергиев Посад, Зарайск и Коломну.