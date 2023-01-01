Значительное понижение: москвичей предупредили о морозном Рождестве

В Москве заметно похолодает. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Снижаться температура начнет в среду, 4 января, а уже в пятницу, 6 января, температура воздуха снизится до минус 15 градусов. По словам Вильфанда, в эти дни ожидается снег и сильный ветер до 12 метров в секунду, пишет «Интерфакс».
В следующие дни температура может понизиться еще больше, и Рождество, по словам синоптика, ожидается морозное.
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Смена погоды связана с перемещением восточной периферии циклона на западную, тыловую, которая связана с движением уже совсем других воздушных масс.