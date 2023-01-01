Деньги придут на карты: зарплата россиян в январе увеличится в два раза – рассказываем, как это

Россиянам напомнили, что за работу в выходные и праздничные дни они имеют право на двойную оплату своего труда.
Причем, двойной оплате подлежат все дни - с первого по восьмое января, а не только первое (Новый год) и седьмое января (Рождество).
«Есть замечательная статья 153 ТК РФ, регламентирующая повышенную оплату труда в выходные и праздничные дни. С одним исключением: режим работы. Кроме традиционных «пятидневок» и «шестидневок» с фиксированными и плавающими выходными могут быть установлены 12-часовые рабочие смены (например, день, ночь, отсыпной, выходной); 24-часовые рабочие смены (например, сутки через трое); вахтовый метод работы и т. д.», - напомнила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Всем работникам в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или праздник приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 до 24 часов).
По материалам 1prime.ru.