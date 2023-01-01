Уже со 2 января:одна из крупных дорог в Москве станет платной

Со 2 января Московский скоростной диаметр (МСД) станет платным для всех транзитных автомобилей. Стоимость проезда по ней составит 950 рублей.

«Транзит по МСД грузового транспорта без пропуска будет полностью запрещен. Тариф на проезд по МСД составляет 950 рублей», - уточняется в сообщении на сайте мэра Москвы.

Заплатить нужно будет всем машинам с номерами других регионов, которые заедут на МСД и съедут с него в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение суток. Контроль осуществят с помощью фотовидеофиксации.